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В суд направили дело бывших "беркутовцев", которые до сих пор служат в полиции

Среда, 14 ноября 2018, 19:54
В суд направили дело бывших беркутовцев, которые до сих пор служат в полиции

Управление специальных расследований Генпрокуратуры направило в суд обвинительный акт в отношении двух бывших сотрудников киевского спецподразделения милиции "Беркут", которым инкриминируют превышение власти, служебный подлог и незаконные задержания активистов Евромайдана в столице в 2013 году.

Об этом сообщает пресс-служба управления.

Обвиняемые на данный момент являются сотрудниками Национальной полиции.

По информации следствия, "беркутовцы" 30 ноября 2013 составили и передали сотрудникам милиции заведомо ложные документы о задержании участников мирной акции протеста.

Действия "беркутовцев" прокуратура квалифицировала по ч.1 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.365 (превышение полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия), ст.340 (незаконное препятствование мирным собраниям) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) уголовного кодекса Украины.

1 октября ГПУ сообщила о подозрении экс-"Беркутовцу, которого подозревают в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов; превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток; составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

По данному эпизоду событий 30.11.2013 пока сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления четырем бывшим милиционерам столичного полка "Беркут".

Украинская правда
Темы: БеркутсудГенпрокуратураЕвромайдан
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