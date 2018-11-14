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Запоріжжя: чоловік підірвав перехожих, троє постраждалих

Середа, 14 листопада 2018, 23:52

У Запоріжжі невідомий кинув в бік трьох чоловіків вибуховий пристрій, після чого втік у невідомому напрямку. Постраждалих госпіталізували. У місті та області ввели поліцейську операцію "Сирена". 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

"14 листопада о 19:05 до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, що по вул. Військбуд вибух. 

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що невідомий, кинув вибуховий предмет, від вибуху якого постраждало троє чоловіків, після чого втік у невідомому напрямку", - заявили у поліції.

Зазначається, що на місце події виїхав очільник обласної поліції Сергій Коміссаров, вибухотехнічна служба, кінологи та експерти. В області ввели поліцейську операцію "Сирена".

Місцеве видання 061.ua пише, що вибухнула граната.

"Трьох постраждалих 1989, 1986 та 1996 років народження, з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Встановлено, що особи не мають відношення до політичних партій, криміналітету, крупного бізнесу тощо.

Один з них - студент, двоє інших - працівники підприємств", - підкреслили правоохоронці.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Запоріжжявибухполіція
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