Запорожье: мужчина подорвал прохожих, трое пострадавших

272 просмотра
Четверг, 15 ноября 2018, 00:52

В Запорожье неизвестный бросил в сторону трех мужчин взрывное устройство, после чего скрылся в неизвестном направлении. Пострадавших госпитализировали. В городе и области ввели полицейскую операцию "Сирена".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"14 ноября в 19:05 в Шевченковское отделение полиции Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение, что по ул. Военстрой взрыв.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестный бросил взрывное устройство, от взрыва которого пострадали трое мужчин, после чего скрылся в неизвестном направлении", - заявили в полиции.

Отмечается, что на место происшествия выехал глава областной полиции Сергей Комиссаров, взрывотехническая служба, кинологи и эксперты. В области ввели полицейскую операцию "Сирена".

Местное издание 061.ua пишет, что взорвалась граната.

"Трое пострадавших 1989, 1986 и 1996 годов рождения с телесными повреждениями доставлены в больницу. Установлено, что они не имеют отношения к политическим партиям, криминалитету, крупному бизнесу и т.п.

Один из них - студент, двое других - работники предприятий", - подчеркнули правоохранители.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Темы: Запорожье взрыв полиция
powered by lun.ua
По теме
Тренера "Зари" наказали за ДТП 29 октября 2018, 16:18
Избиение чиновника на Запорожье: В "Батькивщине" заявили, что исключили причастного из своих рядов 6 октября 2018, 20:49
СБУ разоблачила присвоение 14 млн гривен сотрудниками Запорожской АЭС 3 октября 2018, 19:46
Все новости
Главные новости
Омелян: За сутки более 1000 ДТП по всей стране
Правительство Великобритании утвердило детальные условия выхода из ЕС
Долги по зарплате в государственном секторе превысили 2,5 миллиарда
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
здоровье

Как вылечить ваше сердце

здоровье

Почему нельзя назначать антибиотики самим себе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів