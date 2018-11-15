Запорожье: мужчина подорвал прохожих, трое пострадавших

В Запорожье неизвестный бросил в сторону трех мужчин взрывное устройство, после чего скрылся в неизвестном направлении. Пострадавших госпитализировали. В городе и области ввели полицейскую операцию "Сирена".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"14 ноября в 19:05 в Шевченковское отделение полиции Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение, что по ул. Военстрой взрыв.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестный бросил взрывное устройство, от взрыва которого пострадали трое мужчин, после чего скрылся в неизвестном направлении", - заявили в полиции.

Отмечается, что на место происшествия выехал глава областной полиции Сергей Комиссаров, взрывотехническая служба, кинологи и эксперты. В области ввели полицейскую операцию "Сирена".

Местное издание 061.ua пишет, что взорвалась граната.

"Трое пострадавших 1989, 1986 и 1996 годов рождения с телесными повреждениями доставлены в больницу. Установлено, что они не имеют отношения к политическим партиям, криминалитету, крупному бизнесу и т.п.

Один из них - студент, двое других - работники предприятий", - подчеркнули правоохранители.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.