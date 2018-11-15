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За тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 150 тисяч українців - МОЗ

Четвер, 15 листопада 2018, 00:25

За тиждень на грип та ГРВІ захворіли 152 тисячі українців. Летальних випадків від грипу не зареєстровано.

Про це у вівторок, 14 листопада, повідомила прес-служба Міністерства охjрони здоров'я України.

"Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 151 852 людини, із них 68,4 % діти віком до 17 років.

Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років незначно збільшився - на 1,0 % та 4,0 % відповідно", - йдеться у звіті.

У відомстві зазначили, що захворюваність на грип та ГРВІ  перебуває на неепідемічному рівні, притаманному для початку епідемічного сезону.

"Інтенсивний показник захворюваності становить 359,7 на 100 тисяч населення, що на 30,7% менше епідемічного порогу по Україні", - заявили в МОЗ.

Підкреслюється, що в Україні відсутнє географічне поширення грипу і ГРВІ та низька інтенсивність епідемічної активності, без перевищення епідемічних порогів.

За даними міністерства, із початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 61 970 людей.

Грип - це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗздоров'я
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