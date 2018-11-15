За неделю гриппом и ОРВИ заболели более 150 тысяч украинцев - Минздрав

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Четверг, 15 ноября 2018, 01:25

За неделю гриппом и ОРВИ заболели 152 тысячи украинцев. Летальных исходов от гриппа не зарегистрировано.

Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила пресс-служба Министерства здравохранения Украины.

"В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 151 852 человека, из них 68,4% дети до 17 лет.

По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет незначительно увеличился - на 1,0% и 4,0% соответственно", - говорится в отчете.

В ведомстве отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне, присущем для начала эпидемического сезона.

"Интенсивный показатель заболеваемости составляет 359,7 на 100 000 населения, что на 30,7% меньше эпидемического порога по Украине", - заявили в Минздраве.

Подчеркивается, что в Украине отсутствует географическое распространение гриппа и ОРВИ и низкая интенсивность эпидемической активности, без превышения эпидемических порогов.

По данным министерства, с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 61 970 человек.

Грипп - это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Кто-либо в любом возрасте может заболеть гриппом.

Темы: Минздрав здоровье
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