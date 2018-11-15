Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Таїланд ще на півмісяця продовжив скасування плати за візи для українців

Четвер, 15 листопада 2018, 02:23

Українці не будуть платити консульський збір по прибутті в Таїланд з 15 листопада, а не з 1 грудня 2018 року, як планувалося раніше.

Про це у Twitter повідомив посол України у Таїланді Андрій Бешта.

"До уваги українців, які планують відпустку в Таїланді. Відповідно до уточненого рішення тайського уряду, вже з 15 листопада українці не сплачуватимуть консульський збір у розмірі близько 60 доларів за отримання туристичної візи по прибуттю", - написав посол.

Як повідомлялось, уряд Таїланду тимчасово скасував консульський збір для громадян України, який необхідно сплачувати по прибутті в країну - з 1 грудня 2018 по 31 січня 2019 року.

Уряд Таїланду скасував консульський збір для іноземців з 21 країни, які прибувають в країну на 15 днів.

Очікується, що ініціатива допоможе збільшити турпотік на 30%.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТаїландУкраїнавізитуризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Таїланд
"Слуга" Тищенко гайнув у Таїланд до "української громади"
У Таїланді колишній поліцейський увірвався до дитсадка зі зброєю — загинули 23 дітей
З жовтня Таїланд відкриє Бангкок для повністю вакцинованих туристів
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: