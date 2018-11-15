Таїланд ще на півмісяця продовжив скасування плати за візи для українців

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Четвер, 15 листопада 2018, 03:23

Українці не будуть платити консульський збір по прибутті в Таїланд з 15 листопада, а не з 1 грудня 2018 року, як планувалося раніше.

Про це у Twitter повідомив посол України у Таїланді Андрій Бешта.

"До уваги українців, які планують відпустку в Таїланді. Відповідно до уточненого рішення тайського уряду, вже з 15 листопада українці не сплачуватимуть консульський збір у розмірі близько 60 доларів за отримання туристичної візи по прибуттю", - написав посол.

Як повідомлялось, уряд Таїланду тимчасово скасував консульський збір для громадян України, який необхідно сплачувати по прибутті в країну - з 1 грудня 2018 по 31 січня 2019 року.

Уряд Таїланду скасував консульський збір для іноземців з 21 країни, які прибувають в країну на 15 днів.

Очікується, що ініціатива допоможе збільшити турпотік на 30%.

Теми: Таїланд Україна візи туристи
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