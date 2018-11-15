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Таиланд еще на полмесяца продолжил отмену платы за визы для украинцев

Четверг, 15 ноября 2018, 02:23

Украинцы не будут платить консульский сбор по прибытии в Таиланд с 15 ноября, а не с 1 декабря 2018 года, как планировалось ранее.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Таиланде Андрей Бешта.

"Вниманию украинцев которые планируют отпуск в Таиланде. Согласно уточненному решению тайского правительства, уже с 15 ноября украинцы не будут платить консульский сбор в размере около 60 долларов за получение туристической визы по прибытию", - написал посол.

Как сообщалось, правительство Таиланда временно отменило консульский сбор для граждан Украины, который необходимо оплатить по прибытии в страну - с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.

Правительство Таиланда отменило консульский сбор для иностранцев из 21 страны, прибывающих в страну на 15 дней.

Ожидается, что инициатива поможет увеличить турпоток на 30%.

Темы: ТаиландУкраинавизытуризм
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