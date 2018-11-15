Таиланд еще на полмесяца продолжил отмену платы за визы для украинцев

Украинцы не будут платить консульский сбор по прибытии в Таиланд с 15 ноября, а не с 1 декабря 2018 года, как планировалось ранее.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Таиланде Андрей Бешта.

"Вниманию украинцев которые планируют отпуск в Таиланде. Согласно уточненному решению тайского правительства, уже с 15 ноября украинцы не будут платить консульский сбор в размере около 60 долларов за получение туристической визы по прибытию", - написал посол.

До уваги українців, які планують відпустку в Таїланді. Відповідно до уточненого рішення тайського Уряду вже з 15 листопада (а не з 1 грудня 2018 р. як планувалося) українці не сплачуватимуть консульський збір у розмірі близько 60$ за отримання туристичної візи по прибуттю! — Andriy Beshta (@Andriy_Beshta) November 14, 2018

Как сообщалось, правительство Таиланда временно отменило консульский сбор для граждан Украины, который необходимо оплатить по прибытии в страну - с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.

Правительство Таиланда отменило консульский сбор для иностранцев из 21 страны, прибывающих в страну на 15 дней.

Ожидается, что инициатива поможет увеличить турпоток на 30%.