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Макрон: Європі потрібна єдина армія, щоб бути союзниками, а не васалами США

Четвер, 15 листопада 2018, 02:58
Макрон: Європі потрібна єдина армія, щоб бути союзниками, а не васалами США

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейським країнам необхідна власна європейська армія, щоб мати змогу вирішувати проблеми самостійно і не залежати від допомоги США.

Про це він сказав в ефірі телеканалу TF-1, передає "Інтерфакс-Україна".

"США - наш історичний союзник, так буде і надалі. Але бути союзником - це не означає бути васалом. Ми не повинні бути залежними від них у військовій сфері", - підкреслив Макрон.

За його словами, зараз, коли у країн, що знаходяться на периферії Європи, виникають труднощі у сфері безпеки, часто потрібна допомога саме США.

"Я вірю в наш суверенітет і в суверенітет Європи", - додав президент Франції.

При цьому він зазначив, що Європі потрібно бути незалежною у військовому відношенні, як в сфері боротьби з кіберзагрозами, так і на морі, в повітрі і космосі.

"У деяких сферах ми занадто сильно залежали від США, і це недобре", - підкреслив він.

Як повідомлялось, Трамп висловив незадоволення коментарями Макрона про європейську оборону, сказавши, що Макрон має низьку підтримку серед населення, що французька торговельна практика є несправедливою і що економіка країни перебуває в падінні.

Він також написав, що французи у Парижі вже починали вчити німецьку під час світової війни, аж поки не прийшли США.

Макрон 6 листопада закликав до створення "справжньої європейської армії" для захисту Європи від Росії і навіть від США.

"Дуже образливо. Мабуть, Європа мала б спершу заплатити свою справедливу частку в союзі НАТО, який США субсидують значною мірою", - написав Трамп у Twitter перед зустріччю з Макроном у Парижі 10 листопада.

Теми: ФранціяЄвропаСШАТрамп
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