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Макрон: Европе нужна единая армия, чтобы быть союзниками, а не вассалами США

Четверг, 15 ноября 2018, 02:58
Макрон: Европе нужна единая армия, чтобы быть союзниками, а не вассалами США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам необходима собственная европейская армия, чтобы иметь возможность решать проблемы самостоятельно и не зависеть от помощи США.

Об этом он сказал в эфире телеканала TF-1, передает "Интерфакс-Украина".

"США - наш исторический союзник, и так будет и дальше. Но быть союзником - это не значит быть вассалом. Мы не должны быть зависимыми от них в военной сфере", - подчеркнул Макрон.

По его словам, в настоящее время, когда у стран, находящихся на периферии Европы, возникают трудности в сфере безопасности, часто требуется помощь именно США.

"Я верю в наш суверенитет и в суверенитет Европы", - добавил президент Франции.

При этом он отметил, что Европе нужно быть независимой в военном отношении, как в сфере борьбы с киберугрозами, так и на море, в воздухе и космосе.

"В некоторых сферах мы слишком сильно зависели от США, и это нехорошо", - подчеркнул он.

Как сообщаось, Трамп выразил недовольство комментариями Макрона о европейской обороне, сказав, что Макрон имеет низкую поддержку среди населения, французская торговая практика является несправедливой и что экономика страны находится в падении. Он также написал, что французы в Париже уже начинали учить немецкий во время мировой войны, пока не пришли США.

Макрон 6 ноября призвал к созданию "настоящей европейской армии" для защиты Европы от России и даже от США.

"Очень обидно. Видимо, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в союзе НАТО, который США субсидируют значительной мере", - написал Трамп в Twitter перед встречей с Макроном в Париже 10 ноября.

Темы: ФранцияЕвропаСШАТрамп
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