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США розширили санкції проти Куби

Четвер, 15 листопада 2018, 05:10

Державний департамент США додав до списку санкцій проти Куби 26 установ, які контролюються кубинськими силовиками.

Про це йдеться в офіційній заяві Держдепу, передає "Укрінформ".

"У рамках зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на запобігання надходження американських коштів військовим, розвідувальним та безпековим службам Куби, Держдеп додав 26 установ до Списку обмежень щодо Куби, у тому числі, 16 готелів, які належать кубинському військовому відомству", - йдеться у повідомленні.

Крім цього,  Державний департамент наклав повторні обмеження на 5 установ, які вже були у "чорному списку".

Нові санкції набирають чинності 15 листопада. 

Підкреслюється, що адміністрація Трампа буде і надалі періодично оновлювати список обмежень відповідно до Меморандуму президента від 2017 року щодо політики США відносно Куби.

Список обмежень щодо Куби включає установи, які перебувають під контролем кубинських військових, спецслужб, служб безпеки чи їхніх окремих представників. Американські санкції забороняють прямі фінансові операції з цими суб'єктами.

Теми: СШАсанкції
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