США расширили санкции против Кубы

Государственный департамент США добавил в список санкций против Кубы 26 учреждений, контролируемых кубинскими силовиками.

Об этом говорится в официальном заявлении Госдепа, передает "Укринформ".

"В рамках усилий администрации Трампа, направленных на предотвращение поступления американских средств военным, разведывательным службам и службам в сфере безопасности Кубы, Госдеп добавил 26 учреждений в Список ограничений, в том числе, 16 гостиниц, принадлежащих кубинскому военному ведомству", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Государственный департамент наложил повторные ограничения на 5 учреждений, которые уже были в "черном списке".

Новые санкции вступают в силу 15 ноября.

Подчеркивается, что администрация Трампа будет и в дальнейшем периодически обновлять список ограничений в соответствии с Меморандумом президента от 2017 года о политике США в отношении Кубы.

Список ограничений в отношении Кубы включает учреждения, находящиеся под контролем кубинских военных, спецслужб, служб безопасности или их отдельных представителей. Американские санкции запрещают прямые финансовые операции с этими субъектами.