США расширили санкции против Кубы
Государственный департамент США добавил в список санкций против Кубы 26 учреждений, контролируемых кубинскими силовиками.
Об этом говорится в официальном заявлении Госдепа, передает "Укринформ".
"В рамках усилий администрации Трампа, направленных на предотвращение поступления американских средств военным, разведывательным службам и службам в сфере безопасности Кубы, Госдеп добавил 26 учреждений в Список ограничений, в том числе, 16 гостиниц, принадлежащих кубинскому военному ведомству", - говорится в сообщении.
Кроме этого, Государственный департамент наложил повторные ограничения на 5 учреждений, которые уже были в "черном списке".
Новые санкции вступают в силу 15 ноября.
Подчеркивается, что администрация Трампа будет и в дальнейшем периодически обновлять список ограничений в соответствии с Меморандумом президента от 2017 года о политике США в отношении Кубы.
Список ограничений в отношении Кубы включает учреждения, находящиеся под контролем кубинских военных, спецслужб, служб безопасности или их отдельных представителей. Американские санкции запрещают прямые финансовые операции с этими субъектами.