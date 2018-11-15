В ЄС назвали терміни перехідного періоду Brexit

Координатор ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє назвав терміни перехідного періоду Brexit, а також виділив 5 найбільш важливих позицій з проекту угоди.

Про це він заявив на прес-конференції у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

Барньє нагадав, що ЄС і Велика Британія одночасно опублікували проект угоди про вихід Британії з ЄС. За його словами, "точний і детальний документ" містить 185 статтей, 3 протоколи і кілька додатків.

Координатор ЄС виділив 5 позицій документу, які він вважає найбільш важливими: права громадян ЄС у Британії і підданих Великої Британії в ЄС, фінансове врегулювання між сторонами, упорядкований вихід Британії з урахуванням ситуації в різних секторах, менеджмент угоди про Brexit; перехідний період.

Також він повідомив, що перехідний період тривалістю в 21 місяць з урахуванням виходу Британії з ЄС 29 березня наступного року розпочнеться 30 березня 2019 року і триватиме до 21 грудня 2020 року.

"Ми також передбачаємо можливість продовження цього перехідного періоду один раз на обмежений період на основі спільної згоди", - додав Барньє.

"Ця угода - визначальний етап для завершення переговорів. Це також підсумок методу переговорів, які з самого початку велися в умовах прозорості та при повазі наших взаємних мандатів", - підкреслив він.

Як повідомлялось, уряд Британії затвердив детальні умови свого виходу з ЄС.

Уряд Британії одночасно опублікував схвалене політичне рішення, у якому окреслені ключові умови Brexit, а на сайті Єврокомісії опубліковано поекти угоди про Brexit та доповнень до неї обсягом у 585 сторінок.