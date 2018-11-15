В ЕС назвали сроки переходного периода Brexit

Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье назвал сроки переходного периода Brexit, а также выделил 5 самых важных позиций из проекта соглашения.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

Барнье напомнил, что ЕС и Великобритания одновременно опубликовали проект соглашения о выходе Британии из ЕС. По его словам, "точный и подробный документ" содержит 185 статей, 3 протокола и несколько приложений.

Координатор ЕС выделил 5 позиций документа, которые он считает наиболее важными: права граждан ЕС в Британии и подданных Великобритании в ЕС, финансовое урегулирование между сторонами, упорядоченный выход Британии с учетом ситуации в различных секторах, менеджмент соглашения о Brexit, переходный период.

Также он сообщил, что переходный период продолжительностью в 21 месяц с учетом выхода Британии из ЕС 29 марта следующего года начнется 30 марта 2019 года и продлится до 21 декабря 2020 года.

"Мы также предполагаем возможность продолжения этого переходного периода один раз в ограниченный период на основе совместного согласия", - добавил Барнье.

"Это соглашение - определяющий этап для завершения переговоров. Это также результат метода переговоров, которые с самого начала велись в условиях прозрачности и при уважении наших взаимных мандатов", - подчеркнул он.

Как сообщалось, правтиельство Великобритании утвердило детальные условия выхода из ЕС.

Правительство Великобритании одновременно опубликовало одобренное политическое решение, в котором очерчены основные условия Brexit, а на сайте Еврокомиссии опубликован поект соглашения о Brexit и дополнений к ней объемом в 585 страниц.