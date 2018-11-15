Соратник Трампа заблокував закон, який мав захистити "російську справу"

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл заблокував двопартійні зусилля з ухвалення законодавства для захисту розслідування про ймовірне втручання Росії у вибори 2016 року і можливу змову Москви з представниками кампанії Дональда Трампа.

Макконнелл 14 листопада заявив, що не дозволить голосувати за таке законодавство, оскільки він не вважає це необхідним, передає "Радіо Свобода".

Минулого тижня президент США замінив генерального прокурора Джеффа Сешнза на помічника, який неодноразово критикував розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп називав розслідування Мюллера "містифікацією" і "полюванням на відьом".

"Не було ніяких ознак... того, що розслідування не дозволять закінчити, і його мають дозволити закінчити", – сказав Макконнелл.

"Ми знаємо, що президент відчуває до цього розслідування, але він ніколи не казав, що хоче його закрити", – заявив він.

Демократи в Конгресі, які отримали контроль над Палатою представників на виборах минулого тижня, намагалися просунути ухвалення відповідного законодавства, щоб захистити Мюллера.

Дехто з республіканців також висловився за ухвалення закону.

На початку тижня лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що його партія планує внести до Конгресу законопроект, який би захистив розслідування про ймовірне втручання Росії у вибори 2016 року.

11 листопада Шумер пригрозив на випадок, якщо виконувач обов’язків міністра юстиції Метью Вітакер не відмовиться від контролю за розслідуванням, яке він раніше критикував.

Трамп призначив Вітакера виконувачем обов’язків міністра юстиції минулого тижня після того, як звільнив Сешнза, якого критикував за самоусунення від контролю за "російським розслідуванням".

Розслідування Мюллера спричинило порушення кримінальних справ проти десятків людей, включно з колишнім головою виборчої кампанії Трампа Полом Манафортом та колишнім радником Трампа з питань національної безпеки Майклом Флінном.