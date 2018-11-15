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Соратник Трампа заблокировал закон, призванный защитить "российское дело"

Четверг, 15 ноября 2018, 07:31

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заблокировал двухпартийные усилия по принятию законодательства для защиты расследования о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года и возможном сговоре Москвы с представителями кампании Дональда Трампа.

Макконнелл 14 ноября заявил, что не позволит голосовать за такое законодательство, поскольку он не считает это необходимым, передает "Радио Свобода".

На прошлой неделе президент США заменил генерального прокурора Джеффа Сешнза на помощника, который неоднократно критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп называл расследование Мюллера "мистификацией" и "охотой на ведьм".

"Не было никаких признаков... того, что расследование не позволят закончить, и его должны позволить закончить", – сказал Макконнелл.

"Мы знаем, что президент чувствует к этому расследованию, но он никогда не говорил, что хочет его закрыть", – заявил он.

Демократы в Конгрессе, которые получили контроль над Палатой представителей на выборах на прошлой неделе, пытались продвинуть принятие соответствующего законодательства, чтобы защитить Мюллера.

Некоторые из республиканцев также высказались за принятие закона.

В начале недели лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что его партия планирует внести в Конгресс законопроект, который бы защитил расследование о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года.

11 ноября Шумер пригрозил на случай, если исполняющий обязанности министра юстиции Мэтью Витакер не откажется от контроля за расследованием, которое он ранее критиковал.

Трамп назначил Витакера исполняющим обязанности министра юстиции на прошлой неделе после того, как уволил Сешнза, которого критиковал за самоустранение от контроля за "российским расследованием".

Расследование Мюллера вызвало возбуждение уголовных дел против десятков людей, включая бывшим главу избирательной кампании Трампа Пола Манафорта и бывшего советника Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияТрампвиборы
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