Основні дороги засніжені в чотирьох областях

Стан покриття на трасах державного значення в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях засніжений.

Про це повідомляють Патрульна поліція і Міністерство внутрішніх справ.

У більшості західних та північних областей дорожнє покриття мокре, уточнює відомство.

Патрульна поліція зазначила, що станом на 6 ранку невеликий сніг ішов у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській та Миколаївський областях – висота снігового покрову до 6 сантиметрів. У західних областях місцями невеликий дощ.

Вночі подекуди виникала ожеледиця в Київській, Черкаській та Кіровоградській областях.



"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено", – запевняє Патрульна поліція.

Дорожні підприємства працюють у цілодобовому режимі.

"Будь ласка, враховуйте дорожню обстановку під час вибору маршруту слідування!", – закликають правоохоронці.