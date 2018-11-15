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Основные дороги в снегу в четырех областях

Четверг, 15 ноября 2018, 09:04
Основные дороги в снегу в четырех областях

Состояние покрытия на трассах государственного значения в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях заснеженное.

Об этом сообщают Патрульная полиция и Министерство внутренних дел.

В большинстве западных и северных областей дорожное покрытие мокрое, уточняет ведомство.

 
Fb Патрульна поліція України

Патрульная полиция отметила, что по состоянию на 6 утра небольшой снег шел в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях – высота снежного покрова до 6 сантиметров. В западных областях местами небольшой дождь.

Ночью местами возникала гололедица в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен", – уверяет Патрульная полиция.

Дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме.

"Пожалуйста, учитывайте дорожную обстановку при выборе маршрута следования!", – призывают правоохранители.

УП, дополнено
Темы: дорогипогода
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