В Одесі померла жінка, яка випала з переповненої маршрутки

В Одеській обласній клінічній лікарні померла жінка, яка раніше зазнала травм, коли випала під час руху з приміського маршрутного таксі №84 Нати-Одеса.

Про це повідомляє Думская.

Зазначається, що медикам не вдалося врятувати 41-річну жительку Біляївського району.

Повідомляється, що 9 листопада, під час повороту, під натиском пасажирів, що стояли на задньому майданчику, двері відчинилися, і жінка випала з салону на проїжджу частину.

За даними видання, пасажирка маршрутки вдарилася головою і отримала важку черепно-мозкову травму, після чого весь цей час перебувала у комі.

Також там додають, що за даним фактом поліція почала кримінальне провадження за статтею - порушення правил безпеки дорожнього руху.