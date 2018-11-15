В Одесі померла жінка, яка випала з переповненої маршрутки

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Четвер, 15 листопада 2018, 10:21

В Одеській обласній клінічній лікарні померла жінка, яка раніше зазнала травм, коли випала під час руху з приміського маршрутного таксі №84 Нати-Одеса.

Про це повідомляє Думская.

Зазначається, що медикам не вдалося врятувати 41-річну жительку Біляївського району.

Повідомляється, що 9 листопада, під час повороту, під натиском пасажирів, що стояли на задньому майданчику, двері відчинилися, і жінка випала з салону на проїжджу частину.

За даними видання, пасажирка маршрутки вдарилася головою і отримала важку черепно-мозкову травму, після чого весь цей час перебувала у комі.

Також там додають, що за даним фактом поліція почала кримінальне провадження за статтею - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Українська правда
Теми: Одеса транспорт
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