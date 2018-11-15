В Одессе умерла женщина, которая выпала из переполненной маршрутки
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Четверг, 15 ноября 2018, 10:21
В Одесской областной клинической больнице скончалась женщина, которая ранее получила травмы, когда выпала во время движения с пригородного маршрутного такси №84 Нати-Одесса.
Об этом сообщает Думская.
Отмечается, что медикам не удалось спасти 41-летнюю жительницу Беляевского района.
Сообщается, что 9 ноября, во время поворота, под натиском пассажиров, стоявших на задней площадке, дверь открылась, и женщина выпала из салона на проезжую часть.
По данным издания, пассажирка маршрутки ударилась головой и получила тяжелую черепно-мозговую травму, после чего все это время находилась в коме.
Также там добавляют, что по данному факту полиция начала уголовное производство по статье - нарушение правил безопасности дорожного движения.
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