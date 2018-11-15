В Одессе умерла женщина, которая выпала из переполненной маршрутки

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Четверг, 15 ноября 2018, 10:21

В Одесской областной клинической больнице скончалась женщина, которая ранее получила травмы, когда выпала во время движения с пригородного маршрутного такси №84 Нати-Одесса.

Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что медикам не удалось спасти 41-летнюю жительницу Беляевского района.

Сообщается, что 9 ноября, во время поворота, под натиском пассажиров, стоявших на задней площадке, дверь открылась, и женщина выпала из салона на проезжую часть.

По данным издания, пассажирка маршрутки ударилась головой и получила тяжелую черепно-мозговую травму, после чего все это время находилась в коме.

Также там добавляют, что по данному факту полиция начала уголовное производство по статье - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Украинская правда
Темы: Одесса транспорт
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