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ЦВК зафіксувала незаконну агітацію кандидатів у президенти

Четвер, 15 листопада 2018, 09:55

У Центральній виборчій комісії заявили, що задовго до початку виборчої кампанії в усіх регіонах України потенційні кандидати у президенти розпочали агітацію, що є незаконним.

Про це сказали в ЦВК.

У Комісії наголосили, що відповідно до закону, передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост президента наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів.

"Проте вже зараз, задовго до початку виборчої кампанії, практично у всіх регіонах України можна спостерігати активізацію агітаційної діяльності ймовірних потенційних кандидатів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що непоодинокими є випадки розміщення зовнішньої реклами, розповсюдження відповідної агітаційної продукції, проведення соціальних і благодійних заходів,  поширення іміджевих матеріалів у ЗМІ, проведення зустрічей із виборцями тощо.

"Згадані акції здійснюються поза межами виборчого процесу, і як наслідок, поза межами можливого контролю стосовно дотримання формальних вимог щодо їх проведення та фінансування", - заявили в ЦВК.

У комісії додали, що подібні факти не залишаються поза увагою громадянського суспільства та міжнародних партнерів України і тому можуть негативно вплинути на формування оцінки майбутнього виборчого процесу в цілому.

"ЦВК не має юридичних інструментів щодо заборони дочасної агітації. Але нагадує, що вона є частиною суспільних правовідносин, яка регламентується не юридичними, а моральними нормами", - сказали у комісії.

Там додали, що така практика як дочасна агітація може призвести до порушення принципу рівності.

У ЦВК наголосили, що  свобода виборців формувати свою думку повинна ґрунтуватися на рівності прав та умов участі у виборчому процесі, зокрема з боку кандидатів на пост президента України.

У Комісії закликали всіх майбутніх учасників президентських виборів утриматися від дочасної агітації та неухильно дотримуватися загальновизнаних міжнародних стандартів проведення виборів і створити умови для проведення дійсно змагального процесу.

Українська правда
Теми: ЦВКвибориагітація
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