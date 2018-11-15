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ЦИК зафиксировала незаконную агитацию кандидатов в президенты

Четверг, 15 ноября 2018, 09:55

В Центральной избирательной комиссии заявили, что задолго до начала избирательной кампании во всех регионах Украины потенциальные кандидаты в президенты начали агитацию, что является незаконным.

Об этом сообщили в ЦИК.

В Комиссии отметили, что согласно закону, предвыборная агитация начинается кандидатом на пост президента на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

"Однако уже сейчас, задолго до начала избирательной кампании, практически во всех регионах Украины можно наблюдать активизацию агитационной деятельности вероятных потенциальных кандидатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нередки случаи размещения внешней рекламы, распространения соответствующей агитационной продукции, проведение социальных и благотворительных мероприятий, распространение имиджевых материалов в СМИ, проведение встреч с избирателями и тому подобное.

"Упомянутые акции осуществляются за пределами избирательного процесса, и как следствие, за пределами возможного контроля по соблюдению формальных требований по их проведению и финансирования", - заявили в ЦИК.

В комиссии добавили, что подобные факты не остаются без внимания гражданского общества и международных партнеров Украины и поэтому могут негативно повлиять на формирование оценки будущего избирательного процесса в целом.

"ЦИК не имеет юридических инструментов о запрете досрочной агитации. Но напоминает, что она является частью общественных правоотношений, которая регламентируется не юридическими, а нравственными нормами", - сказали в комиссии.

Там добавили, что такая практика, как досрочная агитация, может привести к нарушению принципа равенства.

В ЦИК отметили, что свобода избирателей формировать свое мнение должна основываться на равенстве прав и условий участия в избирательном процессе, в частности со стороны кандидатов на пост президента Украины.

В Комиссии призвали всех будущих участников президентских выборов воздержаться от преждевременной агитации и неуклонно придерживаться общепризнанных международных стандартов проведения выборов и создать условия для проведения действительно состязательного процесса.

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборыагитация
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