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Вибори наближаються: партії стали більше витрачати

Четвер, 15 листопада 2018, 10:58

Із наближенням виборів президента та парламенту в період з липня по вересень 2018 року парламентські партії витратили більше 200 мільйонів гривень.

Про це 15 листопада повідомляє Комітет виборців України.

Зазначається, що в І кварталі всі шість партій сукупно витратили 85 мільйонів гривень, в ІІ кварталі – 150 мільйонів, а в ІІІ кварталі – 201 мільйон.

"У ІІІ кварталі БПП "Солідарність" та "Опозиційний блок" передали більшість коштів місцевим осередкам, "Батьківщина" та Радикальна партія Олега Ляшка – оплатили рекламу, "Самопоміч" - витратила гроші на оплату послуг та матеріальні витрати, "Народний Фронт" - витратив все на зарплату, оренду та податки", - повідомили в КВУ.

Найбільше витратила партія ВО "Батьківщина" – 80 млн, із них 73 млн пішло на рекламу.

На другому місці за витратами "Самопоміч", яка витратила 38 млн, 13 млн пішло на оплату послуг та матеріальні витрати та 10 мільйонів на пропагандистську діяльність (із них 2 млн - реклама на телебаченні).

БПП витратив 33 млн, 20 млн пішло на місцеві осередки.

"Народний Фронт" витратив 22 млн. Всі гроші пішли на зарплату (8 млн), оренду (7 млн) та податки (5 млн).

РПЛ витратила  12 млн, з яких більшість коштів, 4,8 млн, склали витрати на пропагандистську діяльність.

Найменше витратив "Опозиційний блок" – 12 млн, із яких 9 млн партія перерахувала місцевим осередкам. .

Комітат зазначає, що 99% витрат БПП, Опоблоку, РПЛ та НФ було здійснено за гроші, отримані з держбюджету. Це ж стосується 92% витрат "Самопомочі" і лише 6% витрат "Батьківщини".

Українська правда
Теми: вибориВерховна Рада
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