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Выборы приближаются: партии стали больше тратить

Четверг, 15 ноября 2018, 10:58

С приближением выборов президента и парламента в период с июля по сентябрь 2018 года парламентские партии потратили более 200 млн гривен.

Об этом 15 ноября сообщает Комитет избирателей Украины.

Отмечается, что в I квартале все шесть партий совокупно потратили 85 млн гривен, во II квартале - 150 млн, а в третьем квартале - 201 млн.

"В третьем квартале БПП "Солидарность" и "Оппозиционный блок" передали часть средств местным ячейкам, "Батькивщина" и Радикальная партия Олега Ляшко - оплатили рекламу, "Самопомощь"- потратила деньги на оплату услуг и материальные затраты, "Народный Фронт" - потратил все на зарплату, аренду и налоги", - сообщили в КИУ.

Больше всего потратила партия ВО "Батькивщина" - 80 млн, из них 73 млн ушло на рекламу.

На втором месте по расходам "Самопомощь", которая потратила 38 млн, 13 млн пошло на оплату услуг и материальные затраты и 10 млн на пропагандистскую деятельность (из них 2 млн - реклама на телевидении).

БПП потратил 33 млн, 20 млн ушло на местные ячейки.

"Народный Фронт" потратил 22 млн. Все деньги пошли на зарплату (8 млн), аренду (7 млн) и налоги (5 млн).

РПЛ потратила 12 млн, из которых большинство средств, 4,8 млн составили расходы на пропагандистскую деятельность.

Меньше всего потратил "Оппозиционный блок" - 12 млн, из которых 9 млн партия перечислила местным ячейкам.

Комитат отмечает, что 99% расходов БПП, Оппоблока, РПЛ и НФ было осуществлено за деньги, полученные из госбюджета. Это же касается 92% расходов "Самопомощи" и только 6% расходов "Батькивщины".

Украинская правда
Темы: виборыВерховная Рада
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