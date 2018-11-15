Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Забув" вказати ціну авто, не так перевірили кандидатів – нові здобутки НАЗК

Четвер, 15 листопада 2018, 11:48

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис голові Державної служби з питань праці Роману Чернезі.

НАЗК виявило випадки порушення вимог закону "Про запобігання корупції" при організації спецперевірок стосовно переможців конкурсу на посади, що передбачають відповідальне чи особливо відповідальне становище, та виявило 88 фактів неподанння чи несвоєчасного подання декларацій співробітниками служби.

Крім того, внесено приписи головам Миколаївської обласної держадміністрації Олексію Савченку, Миколаївської районної держадміністрації Аллі Воробйовій та Очаківської райдержадміністрації Миколаївської області Сергію Самоукову.

Цьому передувала перевірка виконавської дисципліни чиновниками Миколаївщини.

НАЗК вимагає провести службові розслідування щодо причин і умов, що сприяли невиконанню посадовими особами вимог закону "Про запобігання корупції" при організації проведення спецперевірок стосовно переможців конкурсу на відповідальні посади та вжити заходи за їх результатами.

Також 15 листопада НАЗК повідомило, що прокурор Київської місцевої прокуратури №1 Максим Сірик у декларації за 2015 рік не вказав вартість придбаного автомобіля, а також дохід від продажу іншого авто. Це з'ясувалося при повній перевірці його декларації.

Загалом НАЗК встановлено у декларації Сірика відображення недостовірних відомостей на суму 432 088 гривень.

Висновок щодо ознак кримінального правопорушення направлено до Генеральної прокуратури.

А начальник служби військової частини А2062 Олег Кравець у декларації за 2016 рік не задекларував виплату військовослужбовцям у сумі 27 204 гривні, а також 400 000 гривень отриманої позики. Відповідний висновок направлено до Національної поліції.

Відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: НАЗКдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
НАЗК
НАЗК оцінює спосіб життя більше 130 військкомів: не всі їздять на "Мерседесах"
Перший аудит антикорупційного органу НАЗК відбувся – що далі?
НАЗК вважає, що Тимошенко зловживав повноваженнями. Той грозить судом 
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: