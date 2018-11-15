"Забув" вказати ціну авто, не так перевірили кандидатів – нові здобутки НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис голові Державної служби з питань праці Роману Чернезі.

НАЗК виявило випадки порушення вимог закону "Про запобігання корупції" при організації спецперевірок стосовно переможців конкурсу на посади, що передбачають відповідальне чи особливо відповідальне становище, та виявило 88 фактів неподанння чи несвоєчасного подання декларацій співробітниками служби.

Крім того, внесено приписи головам Миколаївської обласної держадміністрації Олексію Савченку, Миколаївської районної держадміністрації Аллі Воробйовій та Очаківської райдержадміністрації Миколаївської області Сергію Самоукову.

Цьому передувала перевірка виконавської дисципліни чиновниками Миколаївщини.

НАЗК вимагає провести службові розслідування щодо причин і умов, що сприяли невиконанню посадовими особами вимог закону "Про запобігання корупції" при організації проведення спецперевірок стосовно переможців конкурсу на відповідальні посади та вжити заходи за їх результатами.

Також 15 листопада НАЗК повідомило, що прокурор Київської місцевої прокуратури №1 Максим Сірик у декларації за 2015 рік не вказав вартість придбаного автомобіля, а також дохід від продажу іншого авто. Це з'ясувалося при повній перевірці його декларації.

Загалом НАЗК встановлено у декларації Сірика відображення недостовірних відомостей на суму 432 088 гривень.

Висновок щодо ознак кримінального правопорушення направлено до Генеральної прокуратури.

А начальник служби військової частини А2062 Олег Кравець у декларації за 2016 рік не задекларував виплату військовослужбовцям у сумі 27 204 гривні, а також 400 000 гривень отриманої позики. Відповідний висновок направлено до Національної поліції.

Відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу України.