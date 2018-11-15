"Забыл" указать цену авто, не так проверили кандидатов – новые достижения НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание главе Государственной службы по труду Роману Чернеге.

НАПК установило случаи нарушения требований закона "О предупреждении коррупции" при организации спецпроверок относительно победителей конкурса на должности, предусматривающие ответственное или особо ответственное положение, и выявило 88 фактов непредоставления или несвоевременного представления деклараций сотрудниками службы.

Кроме того, внесены предписания главам Николаевской областной госадминистрации Алексею Савченко, Николаевской районной госадминистрации Алле Воробьевой и Очаковской райгосадминистрации Николаевской области Сергею Самоукову.

Этому предшествовала проверка исполнительской дисциплины чиновниками Николаевской области.

НАПК требует провести служебное расследование относительно причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами требований закона "О предупреждении коррупции" при организации проведения спецпроверок относительно победителей конкурса на ответственные должности и принять меры по их результатам.

Также 15 ноября НАПК сообщило, что прокурор Киевской местной прокуратуры №1 Максим Сирык в декларации 2015 года не указал стоимость приобретенного автомобиля, а также доход от продажи другого авто. Это выяснилось при полной проверке его декларации.

В целом НАПК установило в декларации Сирыка отображение недостоверных сведений на сумму 432 088 гривен.

Вывод относительно признаков уголовного преступления направлен в Генеральную прокуратуру.

А начальник службы военной части А2062 Олег Кравец в декларации за 2016 год не задекларировал выплату военнослужащим в сумме 27 204 гривны, а также 400 000 гривен полученного займа. Соответствующий вывод направлен в Национальную полицию.

Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.