У п'ятницю похолодає, місцями – мокрий сніг і дощ

Найближчої доби в більшості областей України температура знизиться, особливо вночі.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в четвер "Інтерфакс-Україна".

У південній частині території країни, в Донецькій, Луганській і Дніпропетровській областях очікується невеликий мокрий сніг і дощ, подекуди ожеледь, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 4° тепла (в Криму - дощ, температура вночі 0-4, вдень 3-8° тепла).

На решті території 16 листопада – без опадів; на дорогах північних та центральних областей місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 3-8° морозу, на заході близько 0°, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 5-10° тепла.

У Києві в п'ятницю без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 16 листопада найвища температура вдень була 18,0° у 2002 році, найнижча вночі -13,4° у 1896 році.

17 листопада в Україні без опадів, лише в Приазов'ї невеликий мокрий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, на півдні 0-5° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла; на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві в суботу без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

Читайте також: "Українців чекає теплий початок зими"