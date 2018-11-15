В пятницу похолодает, местами – мокрый снег и дождь

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Четверг, 15 ноября 2018, 13:14

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины температура снизится, особенно ночью.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в четверг "Интерфакс-Украина".

В южной части территории страны, в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, кое-где гололед, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 4° тепла (в Крыму – дождь, температура ночью 0-4, днем 3-8° тепла).

На остальной территории в п’ятниця – без осадков; на дорогах северных и центральных областей местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит 3-8° мороза, на западе около 0°, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 5-10° тепла.

В Киеве в пятницу без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 16 ноября самая высокая температура днем была 18,0 ° в 2002 году, самая низкая ночью -13,4° в 1896 году.

17 ноября в Украине без осадков, лишь в Приазовье небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, на юге 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла; в Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киеве в субботу без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

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Темы: погода
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