Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В пятницу похолодает, местами – мокрый снег и дождь

Четверг, 15 ноября 2018, 12:14

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины температура снизится, особенно ночью.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в четверг "Интерфакс-Украина".

В южной части территории страны, в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, кое-где гололед, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 4° тепла (в Крыму – дождь, температура ночью 0-4, днем 3-8° тепла).

На остальной территории в п’ятниця – без осадков; на дорогах северных и центральных областей местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит 3-8° мороза, на западе около 0°, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 5-10° тепла.

В Киеве в пятницу без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 16 ноября самая высокая температура днем была 18,0 ° в 2002 году, самая низкая ночью -13,4° в 1896 году.

17 ноября в Украине без осадков, лишь в Приазовье небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, на юге 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла; в Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киеве в субботу без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

Читайте также: "Украинцев ждет теплое начало зимы"

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:10
Из-за непогоды без света почти 400 населенных пунктов в 5 областях – "Укрэнерго"
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
12:00
Только три из 20 крупнейших банков по результатам диагностики требуют докапитализации – НБУ
Все новости...
Реклама: