На Київщині водій напідпитку збив дітей і тікав від поліції
У селі Качали Бородянського району на Київщині 37-річний житель міста Буча напідпитку збив двох дітей і втік з місця події.
Про це у четвер повідомляє прес-служба Київської поліції.
"Поліцейські по залишках деталей автівки на місці аварії змогли швидко встановити марку авто, орієнтувати наряди поліції. За кілька годин водія-втікача затримано", - повідомили в поліції.
Вказується, що автомобіль "Opel Vectra" з латвійськими номерами скоїв наїзд на двох дітей, які йшли узбіччям у попутному напрямку. Водія затримали за кілька годин на автодорозі Київ-Ковель.
"Екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль "Opel Vectra" з латвійськими номерами з характерними для ДТП пошкодженнями. На вимогу працівників поліції водій не зупинився та почав тікати. Однак втекти зловмиснику не вдалося – у селі Немішаєво його затримали. У багажнику автівки знаходилась відірвана передня решітка", - розповіли в поліції.
"За кермом перебував 37-річний житель міста Буча напідпитку, який зізнався у скоєному правопорушенні. Вміст алкоголю у крові чоловіка на момент затримання становив 2,4 проміле", - додали правоохоронці.
У результаті аварії 10-річна дівчинка отримала тяжкі травми.
"Наразі за її життя борються лікарі, вона знаходиться в реанімаційному відділенні після хірургічного втручання. Її 8-річний братик з переломом правої ноги теж перебуває у лікарні", - повідомила поліція.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею ч. 2 ст. 286 ККУ.