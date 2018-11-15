На Київщині водій напідпитку збив дітей і тікав від поліції  

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Четвер, 15 листопада 2018, 13:21

У селі Качали Бородянського району на Київщині 37-річний житель міста Буча напідпитку збив двох дітей і втік з місця події.

Про це у четвер повідомляє прес-служба Київської поліції.

"Поліцейські по залишках деталей автівки на місці аварії змогли швидко встановити марку авто, орієнтувати наряди поліції. За кілька годин водія-втікача затримано", - повідомили в поліції.

Вказується, що автомобіль "Opel Vectra" з латвійськими номерами скоїв наїзд на двох дітей, які йшли узбіччям у попутному напрямку. Водія затримали за кілька годин на автодорозі Київ-Ковель.

"Екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль "Opel Vectra" з латвійськими номерами  з характерними для ДТП пошкодженнями. На вимогу працівників поліції водій не зупинився та почав тікати. Однак втекти зловмиснику не вдалося – у селі Немішаєво його затримали.  У багажнику автівки знаходилась відірвана передня решітка", - розповіли в поліції. 

"За кермом перебував 37-річний житель міста Буча напідпитку, який зізнався у скоєному правопорушенні. Вміст алкоголю у крові чоловіка на момент затримання становив 2,4 проміле", - додали правоохоронці.

 

У результаті аварії 10-річна дівчинка отримала тяжкі травми.

"Наразі за її життя борються лікарі, вона знаходиться в реанімаційному відділенні після хірургічного втручання. Її 8-річний братик з переломом правої ноги теж перебуває у лікарні", - повідомила поліція.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею ч. 2 ст. 286 ККУ.

Українська правда
Теми: ДТП Київська область
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