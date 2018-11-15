На Киевщине пьяный водитель сбил детей и пытался сбежать от полиции

3523 просмотра
Четверг, 15 ноября 2018, 13:21

В селе Качалы Бородянского района Киевской области 37-летний пьяный житель города Буча сбил двух детей и скрылся с места происшествия.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба Киевской полиции.

"Полицейские по остаткам деталей машины на месте аварии смогли быстро установить марку авто, ориентировать наряды полиции. Через несколько часов водителя-беглеца задержали", - сообщили в полиции.

Указывается, что автомобиль "Opel Vectra" с латвийскими номерами совершил наезд на двух детей, которые шли по обочине в попутном направлении.

Водителя задержали через несколько часов на автодороге Киев-Ковель.

 

"Экипаж патрульной полиции заметил автомобиль "Opel Vectra" с латвийскими номерами с характерными для ДТП повреждениями. По требованию сотрудников полиции водитель не остановился и начал убегать. Однако убежать злоумышленнику не удалось - в селе Немешаево его задержали. В багажнике автомобиля находилась оторваная передняя решетка" , - рассказали в полиции.

"За рулем находился выпивший 37-летний житель города Буча, который признался в содеянном правонарушении. Содержание алкоголя в крови мужчины в момент задержания составляло 2,4 промилле", - добавили правоохранители.

В результате аварии 10-летняя девочка получила тяжелые травмы.

"Сейчас за ее жизнь борются врачи, она находится в реанимационном отделении после хирургического вмешательства. Ее 8-летний брат с переломом правой ноги тоже находится в больнице", - сообщила полиция.

По данному факту открыто уголовное производство по статье ч. 2 ст. 286 УК.

Украинская правда
Темы: ДТП Киевская область
powered by lun.ua
По теме
Омелян: За сутки более 1000 ДТП по всей стране 15 ноября 2018, 00:10
Главные новости дня – за 60 секунд 14 ноября 2018, 21:10
За день в Киеве из-за снега произошло почти 500 ДТП 14 ноября 2018, 18:19
Все новости
Главные новости
На Киевщине пьяный водитель сбил детей и пытался сбежать от полиции
НАБУ установило, кто следил за синагогой в Киеве
Украинцам разрешили выбирать между субсидией и льготой на тепло
Рабинович: Я снимаю свою кандидатуру, не буду баллотироваться
Все новости
Дети

Спонтанная эрекция и припухлость груди у мальчиков: что с этим делать

социум

Все, что вам будет интересно знать о жизни незрячих

Поиск по сайту
Архив
Весь архів