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На Киевщине пьяный водитель сбил детей и пытался сбежать от полиции

Четверг, 15 ноября 2018, 12:21

В селе Качалы Бородянского района Киевской области 37-летний пьяный житель города Буча сбил двух детей и скрылся с места происшествия.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба Киевской полиции.

"Полицейские по остаткам деталей машины на месте аварии смогли быстро установить марку авто, ориентировать наряды полиции. Через несколько часов водителя-беглеца задержали", - сообщили в полиции.

Указывается, что автомобиль "Opel Vectra" с латвийскими номерами совершил наезд на двух детей, которые шли по обочине в попутном направлении.

Водителя задержали через несколько часов на автодороге Киев-Ковель.

 

"Экипаж патрульной полиции заметил автомобиль "Opel Vectra" с латвийскими номерами с характерными для ДТП повреждениями. По требованию сотрудников полиции водитель не остановился и начал убегать. Однако убежать злоумышленнику не удалось - в селе Немешаево его задержали. В багажнике автомобиля находилась оторваная передняя решетка" , - рассказали в полиции.

"За рулем находился выпивший 37-летний житель города Буча, который признался в содеянном правонарушении. Содержание алкоголя в крови мужчины в момент задержания составляло 2,4 промилле", - добавили правоохранители.

В результате аварии 10-летняя девочка получила тяжелые травмы.

"Сейчас за ее жизнь борются врачи, она находится в реанимационном отделении после хирургического вмешательства. Ее 8-летний брат с переломом правой ноги тоже находится в больнице", - сообщила полиция.

По данному факту открыто уголовное производство по статье ч. 2 ст. 286 УК.

Украинская правда
Темы: ДТПКиевская область
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