15 суден, що заходили в порти Криму, арештовані – прикордонники

Україна арештувала чи ввела інші обмеження на 15 іноземних суден, які заходили в закриті порти анексованого Криму.

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян в ефірі радіо "Крим.Реаліі".

"Якщо вони (судна – ред.) потрапляють у нашу морську економічну зону чи заходять в українські порти, ми вживаємо заходи, щоб обмежити їхнє подальше переміщення", – пояснив він.

"Уже на 15 суден накладено арешт чи інші обмеження. Це все судна, які порушили законодавство України, відвідуючи порти Криму", – повідомив Слободян.

Представник Прикордонної служби зазначив, що в порти анексованого Криму зайшли понад 940 іноземних судів, однак значна частина з них – російські судна, які обслуговують закриті порти.

"Іноземних суден, які заходять у порти Криму, не так багато, тому що діють санкції. Судновласники, які дбають про свою репутацію, не поспішають приймати запрошення від місцевої окупаційної влади", – додав Слободян.

Раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомило, що в жовтні в порти анексованого Криму зайшли 20 танкерів і вантажних суден-порушників.

19 лютого 2018 року Україна подала до Міжнародного трибуналу ООН меморандум про порушення Росією положень Конвенції ООН з морського права.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування усіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.