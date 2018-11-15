15 судов, заходившие в порты Крыма, арестованы – пограничники

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Четверг, 15 ноября 2018, 13:24

Украина арестовала или ввела другие ограничения на 15 иностранных судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного Крыма.

Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире радио "Крым.Реалии" .

"Если они (суда – ред.) попадают в нашу морскую экономическую зону или заходят в украинские порты, мы предпринимаем меры, чтобы ограничить их дальнейшее перемещение", – объяснил он.

"Уже на 15 судов наложен арест или другие ограничения. Это все суда, которые нарушили законодательство Украины, посещая порты Крыма", – сообщил Слободян.

Представитель Пограничной службы отметил, что в порты аннексированного Крыма зашли более 940 иностранных судов, однако значительная часть из них – российские суда, которые обслуживают закрытые порты.

"Иностранных судов, которые заходят в порты Крыма, не так много, потому что действуют санкции. Судовладельцы, которые волнуются за свою репутацию, не спешат принимать приглашения от местной оккупационной власти", – добавил Слободян.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщило, что в октябре в порты аннексированного Крыма зашли 20 танкеров и грузовых судов-нарушителей.

19 февраля 2018 года Украина подала в Международный трибунал ООН меморандум о нарушении Россией положений Конвенции ООН по морскому праву.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией полуострова, гавани Крыма закрыты для международного судоходства.

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