Посадовці "Сумихімпрому" "допомогли" сторонній компанії заробити понад 3 млн - прокуратура

Прокуратура Сумської області 15 листопада повідомила про підозру у зловживанні службовим становищем комерційному директору та начальнику відділу постачання публічного акціонерного товариства "Сумихімпром".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що у ході слідства було з'ясовано, що в січні-лютому 2018 року в зазначених службових осіб домовилися про неправомірну вигоду для іншої юридичної особи.

"Так, комерційний директор та начальник відділу постачання під виглядом вапна негашеного 2-го сорту придбали в товариства з обмеженою відповідальністю за суттєво завищеною ціною вапно 3-го сорту. Відповідно до висновків спеціалістів вартість товару завищена на суму понад 3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 (умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою) КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді застави.

Повідомляється, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше повідомлялося, що ПАТ "Сумихімпром" уклав угоду з ТОВ "Статус-Трейд" про постачання природного газу на 95,76 млн грн.