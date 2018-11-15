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Руководители "Сумыхимпром" "помогли" сторонней компании заработать 3 млн - прокуратура

Четверг, 15 ноября 2018, 12:43

Прокуратура Сумской области 15 ноября сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением коммерческому директору и начальнику отдела снабжения публичного акционерного общества "Сумыхимпром".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе следствия было установлено, что в январе-феврале 2018 года в указанных должностных лиц договорились о неправомерной выгоде для другого юридического лица.

"Так, коммерческий директор и начальник отдела снабжения под видом извести негашеной 2-го сорта приобрели в общества с ограниченной ответственностью по существенно завышенной цене известь 3-го сорта. Согласно выводам специалистов стоимость товара завышена на сумму более 3 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 (умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица использования должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде залога.

Сообщается, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось, что ПАО "Сумыхимпром" заключил соглашение с ООО "Статус-Трейд" о поставках природного газа на 95,76 млн грн.

Украинская правда
Темы: Сумыпрокуратура
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