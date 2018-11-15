Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "кримській резолюції" ООН будуть вперше перелічені імена бранців Кремля

Четвер, 15 листопада 2018, 12:50

У цьогорічній резолюції ООН  щодо ситуацій в Криму будуть вперше перелічені імена конкретних українців, яких незаконно утримує Росія.

Про це йдеться у статті заступника глави МЗС України Сергія Кислиці "Боротьба за Крим та в’язнів: п’ять основних фактів про нову кримську резолюцію в ООН".

Резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна" у четвер розглядатиме профільний Третій комітет Генасамблеї ООН. Остаточне ж її затвердження відбудеться в грудні на пленарному засіданні Генасамблеї.

"Минулий рік підкреслив проблему політв’язнів, зробив її наднагальною. Не лише Україна, а й світ прагне врятувати бранців Кремля, тому ця резолюція також – про конкретних людей із конкретними історіями, і в цьому її унікальність навіть для Організації Об’єднаних Націй" - наголосив дипломат.

Зокрема, за словами Кислиці, документ згадує Олега Сенцова, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку, які на знак протесту проти російського свавілля були змушені оголошувати голодування.

"Поіменне включення хоча б кількох політичних бранців Кремля в офіційний документ ООН є надзвичайно важливим елементом боротьби за визволення всіх наших співвітчизників", - зазначив він.

Дипломат пригадав лише два подібних випадки, коли в резолюціях ООН засуджували переслідування конкретних осіб, уточнивши, що йдеться про лідера боротьби з апартеїдом Нельсона Манделу та м’янмарську опозиціонерку Аун Сан Су Чжи. 

Документ також закликає РФ надати міжнародним експертам з Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного комітету Червоного хреста, а також українським консульським посадовим особам інформацію про стан здоров’я і умови утримання та доступ до ув’язнених українців.

Європейська правда

Теми: ООНРосіяполітв'язніКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ООН
Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії через постачання зброї Україні
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Блінкен обговорив з генсеком ООН майбутнє "зернової угоди" на тлі погроз РФ вийти з неї
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: