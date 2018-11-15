У "кримській резолюції" ООН будуть вперше перелічені імена бранців Кремля

У цьогорічній резолюції ООН щодо ситуацій в Криму будуть вперше перелічені імена конкретних українців, яких незаконно утримує Росія.

Про це йдеться у статті заступника глави МЗС України Сергія Кислиці "Боротьба за Крим та в’язнів: п’ять основних фактів про нову кримську резолюцію в ООН".

Резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна" у четвер розглядатиме профільний Третій комітет Генасамблеї ООН. Остаточне ж її затвердження відбудеться в грудні на пленарному засіданні Генасамблеї.

"Минулий рік підкреслив проблему політв’язнів, зробив її наднагальною. Не лише Україна, а й світ прагне врятувати бранців Кремля, тому ця резолюція також – про конкретних людей із конкретними історіями, і в цьому її унікальність навіть для Організації Об’єднаних Націй" - наголосив дипломат.

Зокрема, за словами Кислиці, документ згадує Олега Сенцова, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку, які на знак протесту проти російського свавілля були змушені оголошувати голодування.

"Поіменне включення хоча б кількох політичних бранців Кремля в офіційний документ ООН є надзвичайно важливим елементом боротьби за визволення всіх наших співвітчизників", - зазначив він.

Дипломат пригадав лише два подібних випадки, коли в резолюціях ООН засуджували переслідування конкретних осіб, уточнивши, що йдеться про лідера боротьби з апартеїдом Нельсона Манделу та м’янмарську опозиціонерку Аун Сан Су Чжи.

Документ також закликає РФ надати міжнародним експертам з Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного комітету Червоного хреста, а також українським консульським посадовим особам інформацію про стан здоров’я і умови утримання та доступ до ув’язнених українців.

Європейська правда