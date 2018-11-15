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В "крымской резолюции" ООН будут впервые перечислены имена узников Кремля

Четверг, 15 ноября 2018, 12:50

В нынешней резолюции ООН по ситуациям в Крыму будут впервые перечислены имена конкретных украинцев, которых незаконно удерживает Россия.

Об этом говорится в статье заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы "Борьба за Крым и заключенных: пять основных фактов о новой крымской резолюции в ООН".

Резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" в четверг рассмотрит профильный Третий комитет Генассамблеи ООН. Окончательное же ее утверждения состоится в декабре на пленарном заседании Генассамблеи.

"Прошлый год подчеркнул проблему политзаключенных, сделал ее экстренной. Не только Украина, но и мир стремится спасти узников Кремля, поэтому эта резолюция также - о конкретных людях с конкретными историями, и в этом ее уникальность даже для Организации Объединенных Наций" - подчеркнул дипломат.

В частности, по словам Кислицы, документ упоминает Олега Сенцова, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку, которые в знак протеста против российского произвола были вынуждены объявлять голодовку.

Европейская правда

Темы: ООНРосcияполитзаключенныеКрым
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