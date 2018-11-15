Напіввійськове формування, пов’язане з бойовиками Донбасу, викрили в Молдові

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Четвер, 15 листопада 2018, 14:20

У Кишиневі в результаті спільної операції Служби інформації і безпеки та прокуратури викрили напіввійськове формування, яке прикривалося проведенням військово-тактичних ігор, а насправді було пов’язане з бойовиками на Донбасі.

Про це повідомляє молдавський канал Publika.

Обшуки провели за 13 адресами Кишинева, де під виглядом військово-тактичних ігор йшла підготовка до бойових дій.

В учасників угруповання знайшли різні види зброї, військову екіпіровку, гранатомети та підривники, вісім гранат, понад 300 набоїв різного калібру, а також GPS-пристрої.

Зазначається, що угруповання мало жорстку ієрархічну структуру. Його члени проходили ідеологічну і військову підготовку.

 

Крім того, в будинках підозрюваних були виявлені прапори, жетони, військові значки і нашивки, які використовуються бойовиками незаконних формувань Донбасу.

Учасників угруповання затримали, їм загрожує до семи років в'язниці.

Європейська правда

Теми: Молдова Донбас
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