Полувоенное формирование, связанное с боевиками Донбасса, накрыли в Молдове

В Кишиневе в результате совместной операции Службы информации и безопасности и прокуратуры разоблачили полувоенное формирование, которое прикрывалось проведением военно-тактических игр, а на самом деле было связано с боевиками на Донбассе.

Об этом сообщает молдавский канал Publika.

Обыски провели по 13 адресам Кишинева, где под видом военно-тактических игр шла подготовка к боевым действиям.

В участников группировки обнаружили различные виды оружия, военную экипировку, гранатометы и подрывники, восемь гранат, более 300 патронов различного калибра, а также GPS-устройства.

Отмечается, что группировка имела жесткую иерархическую структуру. Ее члены проходили идеологическую и военную подготовку.

Кроме того, в домах подозреваемых были обнаружены флаги, жетоны, военные значки и нашивки, которые используются боевиками незаконных формирований Донбасса.

Участников группировки задержали, им грозит до семи лет тюрьмы.

Европейская правда