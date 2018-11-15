Посол розповів, який кандидат цікавий США на посту президента України

Посол України в США Валерій Чалий заявив, що для США дуже важливо, щоб наступний президент України продовжував обраний курс реформ і геополітичний курс на зближення з Європейським Союзом.

Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

На питання, яку позицію адміністрація США має зараз відносно виборчого процесу в Україні, Чалий відповів, що це питання треба в першу чергу адресувати представникам адміністрації Сполучених Штатів.

"Я міг би не коментувати, але просто скажу про свої спостереження. На мій погляд, американський уряд буде продовжувати взаємодію з тими політичними представниками, яких підтримає український народ. Все дуже просто", - сказав посол.

Він додав, що рівень взаємовідносин між двома країнами має розвиватися, а не зменшуватися і для цього необхідна послідовність у зовнішній політиці України та незмінність зовнішньополітичного курсу та його темпів.

"Я думаю, Сполучені Штати також вітали би взаємодію з тими політиками, які продовжуватимуть обраний курс реформ і обраний геополітичний курс – на зближення з євроатлантичними, європейськими структурами", - сказав Чалий.

За його словами, очевидно, що прямої підтримки кандидатів чи партій з боку США не буде, але готовність співпраці матиме місце з тими, хто зберігатиме цей курс.