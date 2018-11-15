Посол рассказал, кандидат интересен США на посту президента Украины

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Четверг, 15 ноября 2018, 14:55

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что для США очень важно, чтобы следующий президент Украины продолжал выбранный курс реформ и геополитический курс на сближение с Европейским Союзом.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

На вопрос, какая позиция администрации США сейчас относительно избирательного процесса в Украине, Чалый ответил, что этот вопрос надо в первую очередь адресовать представителям Соединенных Штатов.

"Я мог бы не комментировать, но просто скажу о своих наблюдениях. На мой взгляд, американское правительство будет продолжать взаимодействие с теми политическими представителями, которых поддержит украинский народ. Все очень просто", - сказал посол.

Он добавил, что уровень взаимоотношений между двумя странами должен развиваться, а не уменьшаться и для этого необходима последовательность во внешней политике Украины и неизменность внешнеполитического курса и его темпов.

"Я думаю, Соединенные Штаты также приветствовали бы взаимодействие с теми политиками, которые будут продолжать выбранный курс реформ и избранный геополитический курс - на сближение с евроатлантическими, европейскими структурами", - сказал Чалый.

По его словам, очевидно, что прямой поддержки кандидатов или партий со стороны США не будет, но готовность сотрудничества будет иметь место с теми, кто будет сохранять этот курс.

Украинская правда
Темы: Украина виборы США
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