Поліція каже, що за добу виявила у Слов’янську 4 екс-бойовиків

Слов'янський відділ поліції Донецької області повідомляє про затримання чотирьох колишніх учасників незаконних збройних формувань.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті Нацполіції 15 листопада.

Зазначається, що до поля зору поліції потрапили жителі Слов’янська, які працювали на окупантів та більше чотирьох років намагалися приховати своє минуле.

Поліцейські встановили 26-річного чоловіка, який розповів, що після захоплення Слов'янська став ходити на блокпост терористів і невдовзі був ними "завербований". Йому видали форму та автомат, поставили охороняти залізничний переїзд, що знаходився неподалік від гори Карачун.

Під час активних бойових дій переховувався у навколишніх будівлях, після чого продовжував чергування. За таку "відданість" куратори одного разу навіть видали йому премію - 1,5 тисячі гривень. Після звільнення міста пособник терористів не поїхав зі всіма в окупований Донецьк, а виїхав до родичів в інший регіон України. А через два роки повернувся додому.

Ще три його "колеги", найстаршому з яких виповнилось 47 років, мали схожі історії. Вони зі спецзасобами чергували на блокпостах, перевіряли документи водіїв та пасажирів.

Правоохоронці зазначають, що наразі всі затримані співпрацюють з поліцією.

За фактами діяльності правопорушників проводяться досудові розслідування за ч. 2 ст. 260 "Створення непередбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності".

Екс-бойовикам загрожує від до 8 років позбавлення волі.