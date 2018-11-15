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Полиция говорит, что за сутки обнаружила в Славянске 4 экс-боевиков

Четверг, 15 ноября 2018, 14:04

Славянский отдел полиции Донецкой области сообщает о задержании четырех бывших участников незаконных вооруженных формирований.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Нацполиции 15 ноября.

Отмечается, что в поле зрения полиции попали жители Славянска, которые работали на оккупантов и более четырех лет пытались скрыть свое прошлое.

Полицейские установили 26-летнего мужчину, который рассказал, что после захвата Славянска стал ходить на блокпост террористов и вскоре был ими "завербован". Ему выдали форму и автомат, поставили охранять железнодорожный переезд, находящийся неподалеку от горы Карачун.

Во время активных боевых действий мужчина скрывался в окрестных зданиях, после чего продолжал дежурство. За такую ​​"преданность" кураторы однажды даже выдали ему премию – 1,5 тысячи гривен, сообщают правоохранители.

После освобождения города пособник террористов не поехал со всеми в оккупированный Донецк, а выехал к родственникам в другой регион Украины. А через два года вернулся домой.

Еще три его "коллеги", старшему из которых исполнилось 47 лет, имели похожие истории. Они со спецсредствами дежурили на блокпостах, проверяли документы водителей и пассажиров.

Правоохранители отмечают, что сейчас все задержанные сотрудничают с полицией.

По фактам деятельности правонарушителей проводятся досудебные расследования по ч. 2 ст. 260 "Создание непредвиденных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности".

Экс-боевикам грозит от до 8 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: полиция
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