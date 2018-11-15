Полиция говорит, что за сутки обнаружила в Славянске 4 экс-боевиков
Славянский отдел полиции Донецкой области сообщает о задержании четырех бывших участников незаконных вооруженных формирований.
Соответствующее сообщение размещено на сайте Нацполиции 15 ноября.
Отмечается, что в поле зрения полиции попали жители Славянска, которые работали на оккупантов и более четырех лет пытались скрыть свое прошлое.
Полицейские установили 26-летнего мужчину, который рассказал, что после захвата Славянска стал ходить на блокпост террористов и вскоре был ими "завербован". Ему выдали форму и автомат, поставили охранять железнодорожный переезд, находящийся неподалеку от горы Карачун.
Во время активных боевых действий мужчина скрывался в окрестных зданиях, после чего продолжал дежурство. За такую "преданность" кураторы однажды даже выдали ему премию – 1,5 тысячи гривен, сообщают правоохранители.
После освобождения города пособник террористов не поехал со всеми в оккупированный Донецк, а выехал к родственникам в другой регион Украины. А через два года вернулся домой.
Еще три его "коллеги", старшему из которых исполнилось 47 лет, имели похожие истории. Они со спецсредствами дежурили на блокпостах, проверяли документы водителей и пассажиров.
Правоохранители отмечают, что сейчас все задержанные сотрудничают с полицией.
По фактам деятельности правонарушителей проводятся досудебные расследования по ч. 2 ст. 260 "Создание непредвиденных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности".
Экс-боевикам грозит от до 8 лет лишения свободы.