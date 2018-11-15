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Дві жінки, які проводили "референдум" за "ЛНР", уникли суворого покарання

Четвер, 15 листопада 2018, 14:46

Біловодський райсуд Луганської області засудив двох жінок, які  проводили "референум" за "ЛНР" у 2014 році, до 5 років ув’язнення з іспитовим терміном.

Про це повідомляє прокуратура Луганської області.

"Вироком… учасниці "референдуму" визнані винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 ККУ, та засуджені до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком", - йдеться в повідомленні.

Досудове слідство встановило, що навесні 2014 року дві мешканки с. Верхньобогданівка Станично-Луганського району погодилися взяти участь у проведенні так званого "Референдуму щодо підтримки акту про державну самостійність "ЛНР".

"Вказані особи у приміщенні місцевого Будинку культури розмістили виборчі скриньки та кабінки для голосування, столи для "членів виборчої комісії" – організували роботу виборчої дільниці з метою проведення незаконного "референдуму" щодо створення так званої "ЛНР"", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час проведення псевдореферендуму одна з мешканок виконувала функції "голови виборчої комісії", а інша – "члена виборчої комісії". 

Повідомляється, що підозрювані повністю визнали свою провину, щиро розкаялися, активно сприяли розкриттю злочину та викриттю інших співучасників.

Українська правда

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Теми: прокуратураЛуганськсуд
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