Две женщины, проводившие "референдум" за "ЛНР", избежали сурового наказания

Беловодский райсуд Луганской области приговорил двух женщин, проводивших "референум" за "ЛНР" в 2014 году, к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

"Приговором ... участницы "референдума" признаны виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК, и приговорены к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком", - говорится в сообщении.

Досудебное следствие установило, что весной 2014 года две жительницы с. Верхнебогдановка Станично-Луганского района согласились принять участие в проведении так называемого "Референдума по поддержке акта о государственной самостоятельности "ЛНР".

"Указанные лица в помещении местного Дома культуры разместили избирательные урны и кабинки для голосования, столы для "членов избирательной комиссии" – организовали работу избирательного участка с целью проведения незаконного "референдума" о создании так называемой "ЛНР"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения псевдореферендума одна из жительниц выполняла функции "председателя избирательной комиссии", а другая – "члена избирательной комиссии".

Сообщается, что подозреваемые полностью признали свою вину, искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и разоблачению других соучастников.