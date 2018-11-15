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Двох десантників затримали на продажі вибухівки

Четвер, 15 листопада 2018, 15:10

Військова прокуратура Центрального регіону затримала контрактників десантно-штурмових військ під час спроби продати понад 4 кілограми вибухівки.

Про це повідомляє в четвер прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.

Зазначається, що 15 листопада під час збуту вибухових речовин викрили двох військовослужбовців за контрактом з військової частини ДШВ. Солдата та старшого солдата затримали в рамках кримінального провадження за фактом носіння, зберігання та збуту вибухової речовини.

 

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій правоохоронці зафіксували, що вказані військовослужбовці у серпні продали запалювальну трубку ЗТП-300 та пластичну вибухову речовину загальною масою 1 358, 2 грама, за 11 тисяч гривень.

15 листопада після повторного продажу вибухової речовини, а саме: пластичної вибухової речовини загальною масою 2 600 грама, та 2 тротилових шашок вагою по 200 г. за 33 тисячі гривень, обох зловмисників затримали.  

 

У прокуратурі зазначають, що вибухові речовини та грошові кошти вилучено.

Наразі обом затриманим планується повідомлення про підозру, подача до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та арешт майна.

Наразі тривають обшуки за місцем проживання реалізаторів вибухівки.

Українська правда
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