Двух десантников задержали на продаже взрывчатки

Военная прокуратура Центрального региона задержала контрактников десантно-штурмовых войск при попытке продать более 4 килограмма взрывчатки.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Отмечается, что 15 ноября во время сбыта взрывчатых веществ разоблачили двух военнослужащих по контракту из воинской части ДШВ. Солдата и старшего солдата задержали в рамках уголовного производства по факту ношения, хранения и сбыта взрывчатого вещества.

В ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий правоохранители зафиксировали, что указанные военнослужащие в августе продали зажигательную трубку ЗТП-300 и пластическую взрывчатку общей массой 1358, 2 г, за 11 тысяч гривен.

15 ноября после повторной продажи взрывчатого вещества, а именно: пластической взрывчатки общей массой 2600 г и 2 тротиловых шашек весом по 200 г. за 33 тысяч гривен, обоих злоумышленников задержали.

В прокуратуре отмечают, что взрывчатка и денежные средства изъяты.

Сейчас обоим задержанным готовится уведомление о подозрении, подача в суд ходатайства об избрании меры пресечения и арест имущества.

Продолжаются обыски по месту жительства реализаторов взрывчатки.