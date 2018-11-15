ПФ Генічеська "зливає" РФ персональні дані кримчан - представництво президента в АРК

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Четвер, 15 листопада 2018, 17:05

Пенсійний фонд Генічеська незаконно передає окупаційній владі анексованого Росією півострова персональні дані кримчан, які виїхали на материкову Україну.

Про це 15 жовтня розповів заступник постійного представника президента України в АРК Ізет Гданов, передають Крим.Реалії.

За його словами, пенсійний фонд Генічеська таким чином нібито хоче уникнути виплат "подвійних пенсій" для кримчан від України і Росії.

"Ми не маємо права, як держава, в якій тимчасово окупували територію, співпрацювати з країною-агресором. Ми передаємо дані наших громадян, які залишають Автономну Республіку Крим, виїжджають на материкову частину України в зв'язку з утисками", - розповів він.

"Ми інформуємо країну-агресора про персональні дані громадян України. Більш того, звертаються російською мовою і пишуть "Республіка Крим" - як це робить окупант. Як це можливо?!" - обурився чиновник.

Від зазначив, що постійне представництво президента України в АРК звернулося до СБУ, щоб вони вжили заходів в ситуації, що склалася.

Теми: Херсонська область пенсії Крим анексія Росія
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