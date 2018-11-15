ПФ Геническа "сливает" РФ персональные данные крымчан - представительство президента в АРК

Пенсионный фонд Геническа незаконно передает оккупационным властям аннексированного Россией полуострова персональные данные крымчан, которые выехали на материковую Украину.

Об этом 15 октября рассказал заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Изет Гданов, передают Крым.Реалии.

По его словам, пенсионный фонд Геническа таким образом якобы хочет избежать выплат "двойных пенсий" для крымчан от Украины и России.

"Мы не имеем права, как государство, в котором временно оккупировали территорию, сотрудничать со страной-агрессором. Мы передаем данные наших граждан, которые покидают Автономную Республику Крым, выезжают на материковую часть Украины в связи с притеснениями", - рассказал он.

"Мы информируем страну-агрессора о персональных данных граждан Украины. Более того, обращаются на русском языке и пишут "Республика Крым" – как это делает оккупант. Как это возможно?!" – возмутился чиновник.

От отметил, что постоянное представительство президента Украины в АРК обратилось в СБУ, чтобы они предприняли меры в сложившейся ситуации.