Спіймали агента Кремля, що готував теракт проти українських націоналістів

Правоохоронці затримали і арештували українця, який на замовлення спецслужб Росії готував терористичний акт у Херсоні, направлений проти представника "Нацкорпусу".

Про це повідомляє у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

"Указаний громадянин К. у травні 2018 року, діючи на виконання завдання спецслужб РФ, яке він отримав на території вказаної держави-агресора… із використанням вогнепальної зброї здійснив замах на вчинення терористичного акту у м. Херсон, у результаті якого одному з керівників Херсонського обласного осередку політичної партії "Національний корпус" повинні були бути спричинені тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - пише вона.

Сарган зазначає, що підозрюваному не вдалося реалізувати свої наміри, оскільки його підготовку таємно контролювали українські правоохоронці. Вони підмінили його бойові набої на холості.

"Проведеними заходами вдалося запобігти вчиненню особливо тяжкого злочину та отримати беззаперечні докази щодо дійсності намірів К. вчинити терористичний акт", - пише речниця.

За її словами, цей же чоловік за наказом спецслужб РФ готував іще один теракт – щодо одного з керівників громадського формування з охорони порядку та держкордону "Добровільна народна дружина самооборони Херсонської області". Планувалося, що йому будуть "спричинені тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості".

Сарган повідомила, що затриманому 14 листопада повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу – "готування і замах на злочин", "теракт", "незаконне поводження зі зброєю".

15 листопада Шевченківський райсуд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави.

За словами речниці генпрокурора, провадження розслідується головним слідчим управлінням СБУ за процесуального керівництва Головної військової прокуратури.