Поймали агента Кремля, готовящего теракт против украинских националистов

Правоохранители задержали и арестовали украинца, который по заказу спецслужб России готовил террористический акт в Херсоне, направленный против представителя "Нацкорпуса".

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Указанный гражданин К. в мае 2018 года, действуя на выполнение задания спецслужб РФ, которое он получил на территории указанного государства-агрессора ... с использованием огнестрельного оружия совершил покушение на совершение террористического акта в г. Херсон, в результате которого одному из руководителей Херсонского областного организации политической партии "Национальный корпус" должны были быть причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - пишет она.

Сарган отмечает, что подозреваемому не удалось реализовать свои намерения, поскольку его подготовку тайно контролировали украинские правоохранители. Они подменили его боевые патроны на холостые.

"Проведенными мероприятиями удалось предотвратить совершение особо тяжкого преступления и получить неопровержимые доказательства действительности намерений К. совершить террористический акт", - пишет пресс-секретарь.

По ее словам, этот же мужчина по приказу спецслужб РФ готовил еще один теракт – против одного из руководителей общественного формирования по охране порядка и госграницы "Добровольная народная дружина самообороны Херсонской области". Планировалось, что ему будут "причинены телесные повреждения различной степени тяжести".

Сарган сообщила, что задержанному 14 ноября сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса - "приготовление и покушение на преступление", "теракт", "незаконное обращение с оружием".

15 ноября Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

По словам пресс-секретаря генпрокурора, производства расследуется главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры.