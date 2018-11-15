Обвинувачений в держзраді кримський екс-депутат в суді запевняє, що невинний

Екс-депутат Верховної Ради АРК Василь Ганиш, обвинувачений у державній зраді, 15 листопада під час дебатів в Дніпровському районному суді Києва попросив визнати його невинним.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Під час попереднього засідання сторона звинувачення попросила суддівську колегію засудити Ганиша до 12 років позбавлення волі.

За версією звинувачення, екс-депутат скоїв два діяння, які слід кваліфікувати як державну зраду.

Прокуратура вважає, що 11 квітня 2014 року Ганиш в сесійній залі кримського парламенту проголосував за російську "конституцію Криму". Також він брав участь у виборах до міської ради Феодосії, які проводилися в окупованому Криму 14 вересня 2014 по російському законодавству.

Ганиш підтвердив, що 11 квітня 2014 року він був в будівлі парламенту, але стверджує, що не голосував за "конституцію". За словами Ганиша, він прийшов туди, щоб зустрітися з "міністром соціальної політики" і обговорити питання виплати йому пенсії.

Обвинувачений у держзраді в своєму виступі також підтвердив, що балотувався на місцевих виборах 2014 року, організованих в Криму Росією. Але він сказав, що висунув свою кандидатуру на прохання місцевого Меджлісу, нібито щоб відтягнути частину голосів у кандидата від комуністичної партії.

Екс-депутат також поскаржився на проблеми зі здоров’ям, викликані хронічною хворобою серця, і заявив, що, будучи в Криму, завжди був прихильником України.

28 квітня 2015 екс-депутата Верховної Ради АРК Василя Ганиша затримали при виїзді з Криму співробітники СБУ спільно з українською Держприкордонслужбою. Колишній депутат був узятий під варту, оскільки знаходився в розшуку, а Генпрокуратура винесла йому підозру в скоєнні державної зради.

14 січня 2016 року Дніпровський райсуд в місті Києві звільнив з СІЗО екс-депутата Верховної Ради АРК Василя Ганиша і відправив його під домашній арешт.